BORSE EUROPA - Indici deboli, pesa mancato deal AstraZeneca/Pfizer

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.138,72 -1,07 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.349,69 -0,92 1.316,39 STOXX BANCHE 193,53 -1,78 194,21 STOXX OIL&GAS 359,26 -0,75 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 222,55 -0,85 228,22 STOXX AUTO 489,67 -0,76 481,95 STOXX TLC 300,26 -0,8 297,60 STOXX TECH 270,82 -0,44 290,51 LONDRA, 19 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è debole questa mattina, appesantito dalla decisione del gruppo farmaceutico britannico AstraZeneca di rifiutare l'offerta d'acquisto da parte dell'americana Pfizer. Alle 10,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un ribasso dello 0,92% a quota 1.349,69. Alla stessa ora, tra le varie piazze Francoforte -0,85%, Parigi -0,74%, Londra -0,64%. A fiaccare ulteriormente il sentiment degli investitori anche la notizia che la Cina sta stringendo i cordoni dei prestiti sul mercato interbancario, oltre a dati macro deludenti nell'area euro la scorsa settimana. Alcuni analisti ritengono che la Bce ravviverà gli animi il mese prossimo abbassando i tassi e annunciando nuove misure di stimolo per l'economia, una decisione che farà scendere il rendimento dei bond e attrarrà investitori sull'azionario. Tra i titoli in evidenza oggi: * Deutsche Bank cede l'1,2% dopo aver annunciato un aumento di capitale, il terzo dal 2010, da 8 miliardi di euro. * Credit Suisse perde l'1,5% indebolita da un'inchiesta sul suo ruolo nell'aiutare gli americani ad eludere le tasse. * La tedesca Siemens cala dello 0,6% dopo la notizia secondo cui starebbe lavorando ad un'offerta formale per la francese Alstom (+0,8%) che potrebbe essere presentata questa settimana. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia