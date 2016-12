BORSE EUROPA - Indici da piatti in ribasso dopo dati macro, calo Ws

ROMA, 16 maggio (Reuters) - INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.159,19 -0,13 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.356,24 -0,09 1.316,39 STOXX BANCHE 194,87 -0,19 194,21 STOXX OIL&GAS 359,82 0,22 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 224,86 -0,01 228,22 STOXX AUTO 497,99 -0,44 481,95 STOXX TLC 300,36 -0,79 297,60 STOXX TECH 272,42 -0,47 290,51 LONDRA, 16 maggio (Reuters) - I principali indici europei sono da piatti in ribasso oggi fiaccati da dati macro sull'Europa peggiori delle attese e dal calo registrato da Wall Street ieri. La cautela degli investitori è bilanciata tuttavia dalla speranza di una ripresa delle attività di acquisizione in Europa. Il titolo francese delle tlc Bouygues sale in controtendenza di quasi il 4% dopo speculazioni di un possibile tie-up con Orange che mette a segno un +1,2%. Alle 10,20 italiane l'FTSEurofirst 300 è in marginale ribasso (-0,09%) a quota 1.356,24. Tra le singole piazze, Francoforte -0,12%, Parigi -0,15%, Londra +0,02%. "I mercati sono vulnerabili perché le aspettative di crescita sono un po' troppo alte", commenta un analista. I titoli in evidenza: * La tedesca RWE guadagna lo 0,9% dopo un upgrade nella raccomandazione sul titolo da parte di Goldman Sachs. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia