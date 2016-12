BORSE EUROPA - Indici in leggero rialzo, occhi su Ucraina

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3187,16 0,1 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1357,97 0,19 1.316,39 STOXX BANCHE 198,88 0,14 194,21 STOXX OIL&GAS 363,33 -0,02 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,23 0,18 228,22 STOXX AUTO 502,04 0,31 481,95 STOXX TLC 304,67 -0,46 297,60 STOXX TECH 274,33 0,92 290,51 PARIGI, 12 maggio (Reuters) - Azionario europeo in modesto rialzo questa mattina, con la francese Alstom in evidenza dopo che la Germania ha fatto sapere che sosterrà un accordo con Siemens. Alle 10,30 italiane il FTSEurofirst 300 sale dello 0,19% a 1.357,97 punti. Tra le singole piazze, Francoforte +0,3%, Parigi -0,11%, Londra +0,27%. Alstom - che sta valutando un'offerta del gigante Usa General Electric per le proprie attività energetiche - guadagna oltre il 2% in seguito alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Angela Merkel che sabato ha detto che il governo sosterrà una eventuale operazione tra l'azienda francese e Siemens, se le due società si muoveranno in questo senso. In rialzo anche i titoli minerari, grazie alla salita dei prezzi dei metalli, con Rio Tinto che registra un +2,5% e BHP Billiton un +1,5%. L'umore positivo del mercato, tuttavia, è limitato dalle tensioni crescenti in Ucraina, dopo il referendum di domenica nelle province orientali. Circa il 40% delle blue chip europee derivano oltre il 5% dei loro ricavi dal mercato russo: per l'austriaca Raiffeisen Bank e la finlandese Nokian Renkaat, secondo dati MSCI, la percentuale sale rispettivamente al 26% e al 21%. Tra gli altri titoli in evidenza: * Sky Deutschland prende il 6,3% dopo che BSkyB ha confermato i colloqui in corso con 21st Century Fox. Il titolo di BSkyB arretra del 2% circa. * Bank Pekao, la seconda banca polacca e controllata di Unicredit perde il 3,28% dopo l'inattesa caduta dell'utile netto nel primo trimestre. * La francese Theolia, produttore di energia eolica, guadagna il 7,14% dopo avere annunciato un fatturato consolidato in crescita del 43% nel primo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia