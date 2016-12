BORSE EUROPA - Mercati in calo, Telefonica delude

INDICI ORE 10,28 VAR % CHIUS.2013 EUROSTOXX50 3191,47 -0,4 3019 FTSEUROFIRST300 1355,9 -0,22 1316,39 STOXX BANCHE 200,28 -0,34 194,21 STOXX OIL&GAS 363,56 -0,67 335 STOXX ASSICURAZIONI 227,57 -0,35 228,22 STOXX AUTO 502,26 -0,3 481,95 STOXX TLC 305,13 -0,65 297,6 STOXX TECH 272,87 -0,51 290,51 LONDRA, 9 maggio (Reuters) - I mercati azionari europei sono in calo questa mattina, con i risultati negativi di alcune aziende leader, come Telefonica , che hanno oscurato il clima euforico di ieri. Alle 10,30 circa ora italiana l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 index, che ieri ha registrato il picco più alto del 2014 a 1.359,07 punti - il più alto in sei anni - registra un calo dello 0,22%, a 1355,9 punti. Alla stessa ora, Francoforte segna -0,24%, Parigi -0,44%, Londra -0,28%, Milano -0,67%. L'indice delle blue chip della zona euro, Euro STOXX 50 perde lo 0,4% circa a 3191,47 punti. Sia Euro Stoxx che FTSEurofirst 300 continuano comunque a registrare un aumento del 3% dall'inizio dell'anno. Quasi i due terzi delle aziende quotate nell'indice europeo STOXX Europe 600 hanno già pubblicato i dati delle trimestrali, e la metà sono andate sotto le attese, secondo i dati Thomson Reuters StarMine. "Un 26% netto delle società europee hanno mancato finora i risultati attesi, il dato peggiore dai giorni bui del 2009", ha commentato Nick Nelson, european equity strategist di UBS. Terry Torrison, managing director di McLaren Securities, pensa che i mercati europei registrino scarsi progressi e andranno alla deriva nei prossimi mesi, anche se prevede un rialzo nella seconda parte dell'anno, grazie all'attesa di possibili misure da parte della Bce per sostenere la ripresa. Tra i titoli in evidenza: * Il gruppo spagnolo Telefonica perde quasi il 3% dopo che l'azienda ha postato un calo del 23% dei profitti netti del primo trimestre, sotto le attese. * Il titolo britannico dell'energia Petrofac perde il 17% dopo un profit warning. * La francese Alcatel-Lucent, specializzata in apparecchiature telecom, è invece in rialzo di quasi il 4% grazie a un miglioramento del margine operativo lordo nel primo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia