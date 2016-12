BORSE EUROPA - Indici positivi sostenuti da buone trimestrali, dati Cina

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.178,58 0,6% 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.350,81 0,46 1.316,39 STOXX BANCHE 198,92 1,05 194,21 STOXX OIL&GAS 362,68 0,39 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,41 -0,04 228,22 STOXX AUTO 503,01 0,82 481,95 STOXX TLC 305,09 0,17 297,60 STOXX TECH 272,95 0,27 290,51 LONDRA, 8 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è positivo questa mattina, dopo trimestrali rassicuranti da parte di alcune compagnie top della regione, fra cui Adecco, e in seguito a dati sul commercio cinese migliori delle attese. Alle 10,50 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 index, che ha segnato il massimo degli ultimi sei anni all'inizio del mese, segna +0,46% a 1.350,81. Alla stessa ora, Francoforte +0,6%, Parigi +0,6%, Londra +0,47%. Secondo quanto diffuso oggi da Pechino, l'import e l'export cinese sono tornati in leggera crescita ad aprile, un buon segnale per la seconda economia del mondo dopo una partenza peggiore delle attese nel 2014. Il 50% delle aziende presenti nel paniere dello STOXX 600 che hanno riportato sinora i loro risultati trimestrali hanno rispettato o superato le attese di mercato, a quanto riporta Thomson Reuters StarMine. "In generale, i risultati del primo trimestre sono stati piuttosto buoni", commenta un trader. Gli investitori guardano anche alla decisione sui tassi che la Bce comunicherà oggi. Il mercato si aspetta tassi invariati allo 0,25%, nonostante la forza dell'euro e il persistere di una bassa inflazione. "L'azionario europeo continua a beneficiare di una ripresa della crescita, soprattutto nei paesi periferici, con un allentamento degli spread sul debito e un'inflazione contenuta", spiega uno strategist di UBS. Tra i titoli in evidenza: * Adecco, la più grossa compagnia di interinale del mondo considerata un barometro della salute dell'economia europea, sale del 3% dopo aver annunciato un rialzo della domanda per i suoi servizi in Germania e Gran Bretagna. * Il gruppo media tedesco ProSiebenSat.1 mette a segno un +4,4% dopo un aumento degli utili del 9,5% nel primo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia