BORSE EUROPA - Indici deboli su calo Wall Street, Ucraina

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.141,81 -0,25 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.339,92 -0,22 1.316,39 STOXX BANCHE 196,66 -0,86 194,21 STOXX OIL&GAS 359,67 0,08 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 226,27 -0,28 228,22 STOXX AUTO 500,25 -0,59 481,95 STOXX TLC 303,14 -0,5 297,60 STOXX TECH 272,2 -0,37 290,51 LONDRA, 7 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è in ribasso questa mattina fiaccato dal calo messo a segno ieri da Wall Street e dal perdurare delle tensioni in Ucraina che cominciano ad avere ripercussioni sui titoli europei più esposti nella regione. Alle 10,40 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,22% a quota 1.339,92, sulla scia di WS dove ieri i tecnologici hanno guidato le perdite con il crollo di Twitter (-17,8%) dopo la scadenza di un lock up semestrale. Alla stessa ora, tra le altre piazze europee, Francoforte -0,13%, Parigi -0,19%, Londra -0,38%. A dimostrare che la crisi ucraina comincia ad avere un impatto diretto sui grossi titoli del vecchio continente, la numero due delle blue chip francesi Societe Generale (-1,1%) ha svalutato di 525 milioni di euro la sua controllata Rosbank citando l'incertezza in Ucraina e il declino del rublo. Il produttore di birra danese Carlsberg, una delle blue chip europee maggiormente esposta in Russia, perde il 2,2% addebitando un calo dei profitti nel primo trimestre alla volatilità della valuta russa. "Ci aspettavamo casi come questi e ce ne saranno altri", commenta un trader. "Sarà importante vedere se anche il settore automobilistico sarà affetto, vista l'importanza del mercato russo per quel comparto". I titoli in evidenza: Henkel guadagna oltre il 3% dopo dati trimestrali migliori delle attese. Il gruppo media spagnolo Prisa balza del 14% dopo che Telefonica ha avanzato un'offerta vincolante da 1 mld di dollari per una quota di controllo nel suo business della pay-tv. * Commerzbank cala del 2,5% dopo una trimestrale deludente. * Siemens guadagna il 2,76% dopo aver annunciato oggi un piano strategico lungamente atteso, aggiungendo che non sarà costretta a presentare un'offerta formale per la francese Alstom (+0,44%). Alstom ha chiuso il primo trimestre con ricavi stabili e una flessione dell'utile del 3%. Ha cancellato il dividendo a causa anche di un calo del 10% degli ordini nell'intero anno. Titolo in lettero rialzo.