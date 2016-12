BORSE EUROPA - Indici poco mossi, mercato cauto in attesa dati lavoro Usa

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.189,9 -0,27 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.354,39 -0,04 1.316,39 STOXX BANCHE 201,22 -0,03 194,21 STOXX OIL&GAS 359,13 0,01 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 228,01 -0,35 228,22 STOXX AUTO 515,22 -0,06 481,95 STOXX TLC 304,24 1,26 297,60 STOXX TECH 276,2 -0,13 290,51 LONDRA, 2 maggio (Reuters) - Azionario Usa poco mosso questa mattina, in un mercato che guarda alla ripresa dell'attività di takeover in Europa ma resta cauto in attesa dei dati Usa sull'occupazione che arriveranno nel pomeriggio. Alle 10,45 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 , che il mese scorso ha toccato il massimo dal giugno 2008, segna un marginale calo (-0,04%) a quota 1.354,39. Tra le singole piazze, Francoforte -0,03%, Parigi -0,32%, Londra +0,07%. I titoli in evidenza: * Deutsche Telekom guadagna l'1,9% dopo che Reuters ha scritto che la rivale Sprint ha incontrato le banche in vista di un'offerta per T-Mobile US, detenuta al 67% da Deutsche Telekom. * La farmaceutica Usa Pfizer cede lo 0,4% dopo aver alzato la sua offerta per la britannica AstraZeneca (-0,6%) a 106,44 mld di dollari. * Anche la francese Alstom (+0,14%) è sotto i riflettori per l'interesse ad un takeover da parte di General Electric e Siemens. * Sempre nell'indice Cac, Carrefour cede il 4,2% dopo che la casa di brokeraggio Kepler Cheuvreux ha parlato di un apossibile guerra dei prezzi tra i supermercati francesi che potrebbe ledere i margini di Carrefour quest'anno. * Royal Bank of Scotland ha aumentato i suoi profitti trimestrali superando le attese degli analisti e guadagna oltre il 10% a Londra. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia