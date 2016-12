BORSE EUROPA - Indici positivi sostenuti da tech

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.172,54 0,21 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.340,43 0,31 1.316,39 STOXX BANCHE 199,14 0,84 194,21 STOXX OIL&GAS 350,5 0,7 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 226,25 0,52 228,22 STOXX AUTO 512,95 -0,17 481,95 STOXX TLC 295,48 0,86 297,60 STOXX TECH 276,41 1,47 290,51 LONDRA, 29 aprile (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, guidato dai tech dopo che risultati trimestrali soddisfacenti da parte di Infineon e Nokia hanno migliorato le prospettive per il settore. I due titoli sono fra i migliori nel paniere paneuropeo FTSEurofirst 300 dopo aver riportato utili trimestrali positivi rafforzati rispettivamente dalla domanda da parte dei clineti industriali e automotive e da deal nel campo dei software. Alle 10,40 italiane lo STOXX Europe 600 del comparto tech sale dell'1,47%, migliore tra gli indici settoriali. Alla stessa ora il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,31% a 1.340,43 punti. L'Euro STOXX 50 delle blue chip segna +0,21% a quota 3.172,54. Tra le singole piazze, Francoforte +0,48%, Parigi -0,15%, Londra +0,4%. I titoli in evidenza: *A sostenere il tono del mercato anche la buona performance della norvegese del petrolio Statoil (+3,74%) e della tedesca Deutsche Bank (+2,02%). * Vanno giù invece il gruppo svizzero dell'ingegneria ABB , -6,38% dopo un'inattesa caduta dei profitti nel primo trimestre a seguito di un calo degli ordini, e la svedese SCA (-3,71%) i cui risultati sono stati leggermente inferiori alle aspettative. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia