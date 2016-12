BORSE EUROPA - Indici rimbalzano, AstraZeneca +15%

ROMA, 28 aprile (Reuters) - INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.168,8 0,68 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.339,67 0,51 1.316,39 STOXX BANCHE 198,44 0,38 194,21 STOXX OIL&GAS 346,48 -0,22 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 225,95 0,55 228,22 STOXX AUTO 513,58 0,18 481,95 STOXX TLC 292,45 0,17 297,60 STOXX TECH 275,6 0,39 290,51 LONDRA, 28 aprile (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza questa mattina, con la britannica AstraZeneca che schizza del 15% dopo che la farmaceutica Usa Pfizer ha confermato la propria offerta. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300, che si è avvicinato al massimo da sei anni all'inizio del mese, alle 10,30 italiane guadagna lo 0,51% a quota 1.339,67, dopo aver chiuso in ribasso venerdì. Il DAX tedesco alla stessa ora guadagna lo 0,56%, sostenuto dal rialzo del 4,6% di Bayer che ha annunciato un buon profitto operativo nel primo trimestre . Tra le altre piazze, Parigi +0,51%, Londra +0,36%. Secondo Thomson Reuters StarMine, un quinto delle società presenti nello STOXX Europe 600 hanno annunciato risultati trimestrali sinora: di queste, circa la metà hanno superato o riconfermato le aspettative degli analisti. Tra gli altri titoli in evidenza: Air Berlin guadagna il 2,6% dopo aver annunciato una ricapitalizzazione e i risultati 2013. Il gruppo ingegneristico Alstom resta sospeso fino a mercoledì mentre il ministro dell'Economia francese Arnaud Montebourg ha fatto sapere che il governo bloccherà qualunque deal che consideri inappropriato. Si è in attesa di un incontro fra il presidente francese Francois Hollande e il numero uno di General Electric riguardo al futuro della società dopo che nel weekend la rivale tedesca di Siemens ha proposto uno swap di asset in risposta a una possibile alleanza tra il gruppo francese e GE. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia