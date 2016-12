BORSE EUROPA - Indici in calo su Ucraina, Alstom sospesa in attesa nota

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3166,53 -0,73 3019 FTSEUROFIRST300 1337,34 -0,44 1316,39 STOXX BANCHE 199,15 -0,93 194,21 STOXX OIL&GAS 346,96 -0,39 335 STOXX ASSICURAZIONI 225,26 -0,81 228,22 STOXX AUTO 516,52 -1,21 481,95 STOXX TLC 292,26 -0,66 297,6 STOXX TECH 277,45 -0,44 290,51 PARIGI/LONDRA, 25 aprile (Reuters) - Le Borse europee sono in calo oggi, con i nuovi segnali di violenze in Ucraina che pesano sugli indici, sostenuti ieri da attività di M&A nel settore industriale. Contrattazioni sospese in attesa di nota per la francese Alstom dopo che ieri il titolo è balzato del 10,9% sulla notizia che General Electric sarebbe interessata all'acquisizione di tutto o di parte del produttore di turbine e treni per circa 13 miliardi di dollari. Le forze ucraine hanno ucciso fino a cinque ribelli filo-russi ieri e Mosca ha risposto con esercitazioni militari vicino alla frontiera che hanno alimentato il timore di un'invasione. Sette persone sono poi rimaste ferite nella notte nell'esplosione di un ordigno a un checkpoint filo-urcaino vicino al porto di Odessa. Alle 10,40 italiane l'FTSEurofirst 300 perde lo 0,43% a 1.337,43 punti. L'Eurostoxx 50 lascia sul terreno lo 0,71% a 3.167,31 punti. Tra le singole piazze alla stessa ora Francoforte -0,85%, Parigi -0,39%, Londra -0,24%. Il DAX e l'indice austriaco ATX sono quelli che accusano maggiormente gli effetti della crisi in Ucraina. Le società tedesche e austriache sono infatti tra le più esposte in Europa nei confronti di Russia e Ucraina. Il Dax, da anni l'indice europeo con la migliore performance, è in calo dell'1,2% da inizio anno, dietro al francese CAC 40, in rialzo finora del 3,7%, al FTSE MIB di Milano, su del 14%, e allo spagnolo IBEX, in rialzo del 4,7%. Altri titoli in evidenza: * Deutsche Bank perde il 2,2% sulla notizia che starebbe valutando un possibile aumento di capitale da 5 miliardi di euro quest'anno per far fronte agli stress test e alle nuove regole patrimoniali. * Il titolo della svedese Publigroupe balza dell'8,3% dopo che Swisscom ha presentato un'offerta per le directory online. * Electrolux corre in rialzo del 9,77% dopo i risultati. * Titolo in calo di oltre il 5,97% per la finlandese Neste Oil Oyj , dopo che il gruppo specializzato nella raffinazione ha annunciato utili trimestrali sotto le attese, a causa di un'erosione dei margini nella raffinazione, e ha tagliato l'outlook sugli utili per l'anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia