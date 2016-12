BORSE EUROPA - Indici deboli con Ericsson, guardano Pmi

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.190,32 -0,29 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.342,92 -0,27 1.316,39 STOXX BANCHE 201,06 -0,26 194,21 STOXX OIL&GAS 344,83 -0,56 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,23 0 228,22 STOXX AUTO 531,6 -0,59 481,95 STOXX TLC 293,18 -0,19 297,60 STOXX TECH 278 -1,34 290,51 LONDRA, 23 aprile (Reuters) - Azionario europeo in ribasso questa mattina dopo i forti guadagni messi a segno ieri, in un mercato fiacco dopo dati deludenti sul Pmi francese e con Ericsson in netto calo per non aver centrato le aspettative sugli utili. Il titolo della telefonia mobile svedese cede fino al 4,5%, il peggiore nel paniere FTSEurofirst 300, dopo aver comunicato vendite trimestrali e utili poco soddisfacenti in particolare sul mercato Nord americano. Alle 10,40 italiane l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,27% a 1.342,92 punti dopo aver messo a segno un +1,3% ieri. Tra le singole piazze alla stessa ora Francoforte -0,17%, Parigi -0,34%, mentre Londra è piatta. Gli investitori guardano i dati sul Pmi in Europa dopo che quelli dalla Cina hanno mostrato questa mattina una stabilizzazione dell'economia. Il Pmi francese ha evidenziato in aprile una frenata della crescita del settore privato, mentre quello tedesco nello stesso mese accelera . Sopra le attese anche il dato complessivo dell'area euro. Tra i titoli in evidenza: * Scania perde fino al 6,6% dopo che il suo terzo azionista Alecta ha respinto l'offerta di Volkswagen per la sua quota nella casa automobilistica svedese. * Kemira cede il 3,3% dopo dati trimestrali non in linea con le attese di mercato * Safran perde l'1,6% dopo vendite deboli nel primo trimestre. * Cat Oil in rialzo del 4,5% dopo risultati 2013 e annuncio dividendo. * L'olandese Vopak crolla fino a -9,3% dopo aver annunciato utili netti per il primo trimestre in calo del 15% , aggiungendo di non vedere miglioramenti nel breve termine. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia