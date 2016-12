RPT-BORSE EUROPA - Indici fiacchi, pesante settore beverage

(Aggiusta titolo) INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3134,62 -0,15 3019 FTSEUROFIRST300 1321,48 -0,08 1316,39 STOXX BANCHE 198,06 0,19 194,21 STOXX OIL&GAS 342,24 -0,14 335 STOXX ASSICURAZIONI 222,66 0,59 228,22 STOXX AUTO 518,2 1,03 481,95 STOXX TLC 287,26 0,2 297,6 STOXX TECH 274,97 -0,51 290,51 LONDRA, 17 aprile (Reuters) - L'azionario europeo è in lieve calo oggi, appesantito dalla debolezza nel settore beverage di fascia alta, colpito dalle misure anti-corruzione adottate dal governo cinese, in una seduta tranquilla in vista della Pasqua. La stagione delle trimestrali europee si è inoltre aperta in modo non entusiasmante complice l'impatto dell'apprezzamento dell'euro sugli utili delle aziende. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde alle 10,40 italiane lo 0,09% a 1.321,33 punti. Il paniere delle blue chip dell'area euro Euro STOXX 50 segna un calo dello 0,15% a 3.134,69. Tra le singole piazze alla stessa ora Francoforte -0,04%, Parigi +0,1%, Londra -0,17%. Altri titoli in evidenza oggi: Remy Cointreau perde il 6,6% dopo aver annunciato che l'utile operativo per l'intero anno crollerà del 40%. Le vendite di Cognac sono scese del 32% nel quarto trimestre sulla scia delle misure adottate dal governo cinese. La debolezza del mercato asiatico ha colpito anche Diageo, che perde il 4,8% posizionandosi fra i titoli peggiori dell'indice paneuropeo FTSEurofirst 300, dopo avere riportato un calo dell'1,3% nelle vendite nette su base omogenea del terzo trimestre. Il produttore dello scotch Johnnie Walker e della vodka Smirnoff ha una quota della cinese Shuijingfang che produce baiju, una bevanda alcolica le cui vendite sono state colpite dalle misure del governo di Pechino. Nel complesso l'indice food and beverage cede l'1,4%. E' il settore che perde di più in Europa. Il produttore tedesco di software Sap lascia sul terreno il 3,4% dopo avere predetto una maggiore penalizzazione dalla volatilità dei tassi di cambio nel secondo trimestre. Il titolo del gruppo tedesco di viaggi e turismo Tui Ag guadagna il 4%, migliore performance dell'MDAX, dopo che la società di navigazione Hapag-Lloyd, di cui detiene il 22%, si è accordata per una fusione con la cilena Vapores. Il gruppo del lusso britannico Mulberry perde il 3,5% dopo un allarme sugli utili. * Giù del 3,7% il titolo della società chimica olandese AkzoNobel in reazione a risultati trimestrali sotto le attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia