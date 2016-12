BORSE EUROPA - Indici rimbalzano su dati Pil cinese, bene Tesco

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.122,19 1,0 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.316,85 0,77 1.316,39 STOXX BANCHE 195,96 0,86 194,21 STOXX OIL&GAS 342,62 0,77 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 220,63 0,97 228,22 STOXX AUTO 506,72 1,65 481,95 STOXX TLC 285,13 0,86 297,60 STOXX TECH 275,37 0,3 290,51 LONDRA, 16 aprile (Reuters) - L'azionario europeo rimbalza dai minimi questa mattina dopo dati sul Pil cinese lievemente migliori del previsto. A sostenere il tono del mercato anche il buon rialzo di Tesco (+3,7%). L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna alle 10,45 italiane lo 0,77% a 1.316,85 punti. Il paniere delle blue chip dell'area euro Euro STOXX 50 segna un progresso dell'1% a 3.122,19. Tra le singole piazze alla stessa ora Francoforte +1,02%, Parigi +0,98%, Londra +0,48%. L'economia cinese corre al ritmo più lento da 18 mesi, ma il dato sul Pil del primo trimestre al 7,4% è stato lievemente superiore al 7,3% atteso. Il gruppo Tesco, numero 3 del retail mondiale, sale oggi dopo aver perso il 15% in due mesi con i trader che citano un calo dei profitti meno grave di quanto si prevedeva. I titoli in evidenza oggi: Dopo il netto calo di ieri, oggi vanno bene i minerari - tra i titoli più sensibili alle notizie dalla Cina - con Anglo American e BHP Billiton in rialzo dello 0,4%. Credit Suisse perde il 2,7% dopo dati deludenti che hanno sollevato interrogativi su quale sia la strategia della banca. Danone cede il 2,1% dopo aver accusato un calo nelle vendite triemstrali. La biotech tedesca Morphosys guadagna oltre il 7,3% dopo l'aumento del target price da parte di Deutsche Bank. Le francesi Veolia Environnement e Suez Environnement salgono di oltre il 3% dopo che Exane BNP Paribas ha detto che sembra arrivato il momento giusto per una fusione fra le due società. ASML cede il 4% dopo aver tagliato l'outlook sulle vendite. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia