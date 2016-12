Borse Europa viste piatte, deludono vendite l'Oreal, Roche

LONDRA - Le borse europee sono attese piatte oggi, dopo che i dati deludenti delle vendite di aziende leader come lo specialista di cosmetica l'Oreal e la casa farmaceutica Roche hanno raffreddato il sentiment degli investitori, che invece ieri aveva risentito in positivo di robusti dati dagli Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in calo di 1 o 2 punti, il francese CAC in rialzo di 1 o 2 punti, entrambi sostanzialmente piatti in termini percentuali, mentre l'indice tedesco DAX dovrebbe partire con un incremento di 8 punti, pari a +0,1%.