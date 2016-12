BORSE EUROPA - Indici giù su selloff globale, verso perdita settimanale

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3125,11 -0,88 3019 FTSEUROFIRST300 1316,73 -1,08 1316,39 STOXX BANCHE 198,65 -0,71 194,21 STOXX OIL&GAS 335,59 -0,91 335 STOXX ASSICURAZIONI 222,87 -0,79 228,22 STOXX AUTO 514,24 -1,25 481,95 STOXX TLC 287,01 -0,61 297,6 STOXX TECH 280,78 -2,15 290,51 LONDRA, 11 aprile (Reuters) - L'azionario europeo viaggia in territorio negativo oggi, impostato per la prima perdita su base settimanale da un mese, sulla scia di un arretramento dei listini globali. A guidare le perdite sono i tecnologici con un calo dell'1,9%, eco di quanto successo negli Stati Uniti, dove il Nasdaq ha chiuso a -3% registrando il più forte calo da due anni e mezzo. In Europa il settore tecnologico era salito di oltre il 40% da novembre 2012 all'inizio di questo mese. La performance negativa di Wall Street ha trascinato in basso anche la Borsa di Tokyo, dove il Nikkei è crollato ai minimi da sei mesi, chiudendo a -2,38%. L'indice di volatilità dello'Euro Stoxx, che misura il prezzo che gli investitori sono disposti a pagare per assicurarsi da futuri cali ed è perciò considerato un indice della "paura" del mercato, sale del 5,7% dopo essere sceso in settimana in reazione alla pubblicazione dell'ultima riunione della Fed. Alle 10,30 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 perde l'1,07% a 1.316,85 punti. Tra le singole piazze, Francoforte -1,24%, Parigi -0,95%, Londra -1,01%. Anche l'indice Euro STOXX 50 sembra destinato a riportare la perdita maggiore su base settimanale dallo scorso gennaio, dopo i massimi da cinque anni e mezzo raggiunti venerdì scorso. Le tensioni geopolitiche frenano ulteriormente l'appetito degli investitori prima del fine settimana dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che le forniture di gas all'Europa potrebbero subìre problemi se Mosca taglia il flusso verso l'Ucraina per via dei debiti, dichiarazioni a cui gli Stati Uniti hanno reagito dicendo che l'energia viene usata "come strumento di coercizione". I titoli in evidenza: * In calo del 4,3% Mediaset Espana, dopo una temporanea sospensione delle contrattazioni. Credit Suisse ha collocato il 3,69% della società in mano a Prisa a 8,08 euro per azione, per complessivi 121 milioni di euro. Prisa scende così al 13,6% del broadcaster spagnolo controllato da Mediaset , con un lockup di 90 giorni. * Sottoperformance per le blue-chip europee con la maggiore esposisizone in Russia. L'austriaca Raiffeisen Bank International perde il 2,1%. * La società norvegese di navigazione Scanship Holding perde il 20% al debutto alla Borsa di Oslo dopo avere completato l'Ipo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia