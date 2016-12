BORSE EUROPA - Indici in rialzo verso massimi dopo minute Fed

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.187,64 0,16 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.342,47 0,3 1.316,39 STOXX BANCHE 202,73 0,34 194,21 STOXX OIL&GAS 340,58 0,02 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,25 0,47 228,22 STOXX AUTO 529,53 -0,23 481,95 STOXX TLC 291,51 0,04 297,60 STOXX TECH 290,92 0,63 290,51 PARIGI, 10 aprile (Reuters) - Azionario europeo positivo questa mattina, verso i massimi, dopo che la diffusione delle minute dell'ultimo board Fed ha indicato che la banca centrale americana potrebbe essere più cauta ad alzare i tassi di quanto i mercati si attendevano. Alle 10,30 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,3% a 1.342,47 punti. Tra le singole piazze, Francoforte +0,52%, Parigi +0,23%, Londra +0,54%. Le minute della Fed, rese note ieri, hanno innescato un rally a Wall Street con i tre indici principali che hanno concluso in rialzo di oltre l'1%. Il mercato ha spinto in avanti di cinque settimane al luglio 2015 la sua previsione di un aumento dei tassi Usa. I titoli in evidenza: * Il brand del lusso LVMH sale del 3,4%, migliore tra le blue chip del vecchio continente oggi, dopo aver comunicato al mercato dati migliori del previsto e rassicurato gli investitori riguardo allo scarso impatto sull'azienda della crisi dei Paesi emergenti. * Sempre nel settore lusso, bene anche Kering, che detiene Gucci, e Dior rispettivamente in rialzo del 3,5 e del 3,3%. * Hays sale del 6% dopo aver annunciato profitti nella parte alta delle stime. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia