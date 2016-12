Borse Europa viste in calo su scia flessione Wall Street, Tokyo

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in ribasso oggi, sulla scia di un arretramento dei listini globali. Gli indici sono impostati per la prima perdita su base settimanale da un mese.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in calo di 48-56 punti, fino a -0,8%, il tedesco DAX in calo di 94-103 punti, fino a -1,1%, e il francese CAC in calo di 37-41 punti, fino a -0,9%.