BORSE EUROPA - Indici negativi interrompono rally, pesa Wall Street

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.218,42 -0,37 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.342,19 -0,77 1.316,39 STOXX BANCHE 204,85 -0,86 194,21 STOXX OIL&GAS 341,03 -0,44 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 229,21 -0,89 228,22 STOXX AUTO 533,67 -0,37 481,95 STOXX TLC 293,49 -0,24 297,60 STOXX TECH 287,63 -1,42 290,51 PARIGI, 7 aprile (Reuters) - L'azionario europeo interrompe oggi la stringa di segni più delle ultime tre settimane e viaggia in terreno negativo dopo il selloff di Wall Street venerdì dove parecchie aziende ad alto potenziale di crescita, soprattutto tech e biotech, hanno visto i rispettivi titoli subire consistenti perdite. I cali in Europa sono contenuti, comunque, dall'attività M&A che lascia ben sperare per futuri consolidamenti. Alle 10.35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,77% a 1.342,19 punti. A soffrire, in particolare, è il comparto tech con l'indice di settore europeo che alla stessa ora perde l'1,42%. Tra le singole piazze, Francoforte -1,19%, Parigi -0,66%, Londra -0,47%. Tra i titoli in evidenza: *La svizzera Holcim ha annunciato l'acquisizione in toto della francese Lafarge questa mattina con la creazione del più grosso gruppo cementiero a livello mondiale. Holcim guadagna il 5,6% mentre Lafarge il 3,8%. *Numericable schizza del 15% dopo aver vinto una lotta con la rivale Bouygues per aggiudicarsi SFR di Vivendi. Bouygues cede il 6,2%. *Credit Suisse perde il 2,11% dopo che nel weekend sono apparse notizie secondo le quali le autorità finanziarie di NY avrebbero richiesto documentazione all'istituto per presunte evasioni fiscali.