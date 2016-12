BORSE EUROPA - Indici poco mossi attendono Fed

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.072,91 -0,03 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.306,49 0,03 1.316,39 STOXX BANCHE 197,38 0,17 194,21 STOXX OIL&GAS 327,81 -0,06 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 225,72 -0,06 228,22 STOXX AUTO 505,54 1,23 481,95 STOXX TLC 292,5 0,16 297,60 STOXX TECH 282,79 -0,17 290,51 LONDRA, 19 marzo(Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso questa mattina in attesa del meeting della Fed che potrebbe annunciare ulteriori tagli al programma di stimoli per l'economia e dare indicazioni sulla nuova guidance e sul timing di un eventuale prossimo rialzo dei tassi. Gli analisti dicono che una riduzione dell'ammontare dell'acquisto mensile di bond da parte dell'istituto centrale statunitense è già in gran parte scontata dal mercato. La decisione della Fed di iniettare capitali nel mercato tramite l'acquisto di bond ha sostenuto i listini europei portando l'indice FTSEurofirst 300 index a guadagnare il 16% lo scorso anno sui massimi da 5 anni e mezzo. Il rally, quest'anno, è stato fiaccato dalle tensioni in Ucraina e dalle preoccupazioni sul fronte della crescita cinese. Alle 10,30 italiane l'indice paneuropeo segna un +0,03% a 1.306,49 punti dopo essere salito nelle ultime due sessioni. Tra le singole piazze, Francoforte +0,36%, Parigi -0,11%, Londra -0,14%. I titoli in evidenza: * Il gigante dell'abbigliamento Inditex, che possiede il marchio Zara, sale del 3,2% dopo buone comunicazioni sulle vendite 2014. * Il gruppo ingegneristico britannico Smiths cede il 5,5% dopo dati semestrali sui profitti deludenti. * HeidelbergCement perde il 3,3%, peggiore delle blue chip al Dax, dopo aver proposto un dividendo deludente. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia