BORSE EUROPA - Borse pesanti su tensioni Ucraina, male i bancari

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.087,04 -1,97 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.328,25 -1,49 1.316,39 STOXX BANCHE 199,13 -2,00 194,21 STOXX OIL&GAS 335,73 -0,54 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 228,34 -1,67 228,22 STOXX AUTO 501,13 -2,42 481,95 STOXX TLC 297,58 -1,39 297,60 STOXX TECH 283,25 -1,87 290,51 PARIGI, 3 marzo (Reuters) - L'escalation delle tensioni in Ucraina colpisce l'azionario europeo questa matina, con i bancari tra i titoli più deboli perché più esposti nell'area. L'indice FTSEurofirst 300, che ha guadagnato il 16% lo scorso anno, alle 10,45 italiane cede l'1,49% a 1.328,25 punti mentre il listino delle blue chip Euro STOXX 50 lascia sul terreno l'1,97% a 3.087,04. L'indice di volatilità dell'Euro STOXX 50 balza del 20,5%. Male in particolare il comparto bancario con l'indice di settore STOXX Europe 600 Banking che, alla stessa ora, cede il 2% a quota 199,13. Tra le singole piazze, Francoforte -2,25%, Parigi -1,73%, Londra -1,14%. Tra i titoli in evidenza: Le banche esposte in Ucraina e in Russia - attualmente in conflitto dopo il cambio di direzione politica di Kiev e i disordini nella filorussa Crimea - sono tra i titoli più colpiti, con l'austriaca Raiffeisen che perde il 6,4% e la francese Societe Generale che segna un calo del 4,6. Il marchio di gioielli italiani Damiani cede oltre il 9% mentre diminuiscono le speranze di un takeover. La tedesca Metro cede il 5,2% colpita dalle tensioni in Ucraina che mettono in forse la possibilità di quotare la sua controllata russa.