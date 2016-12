BORSE EUROPA - Indici contrastati dopo dato inflazione zona euro

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.127,43 -0,24 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.343,03 -0,19 1.316,39 STOXX BANCHE 201,96 -0,61 194,21 STOXX OIL&GAS 336,66 0,12 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,89 0,07 228,22 STOXX AUTO 509,64 -0,26 481,95 STOXX TLC 301,51 -0,25 297,60 STOXX TECH 287,02 0,16 290,51 LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo, dopo una partenza al rialzo questa mattina, è piatto o in lieve ribasso dopo un dato sull'inflazione della zona euro lievemente superiore alle attese. A febbraio, secondo l'Eurostat, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un +0,8% su anno, invariato da gennaio, rispetto ad attese di un +0,7%. Alle 11,10 italiane, l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,19% a 1.343,03 punti. Tra le singole piazze Francoforte +0,04%, Parigi -0,28%, Londra -0,12%. A deprimere il tono degli investitori anche il persistere delle tensioni in Ucraina. Tra i titoli in evidenza: *Man Group, dopo aver messo a segno un balzo del 14% ieri dopo l'annuncio di un buyback, sale oggi del 4,6% in seguito all'aumento del price target da parte di UBS, Barclays e Jefferies. *Il gruppo finanziario Old Mutual registra un rialzo del 4,6% dopo aver reso noto un aumento del 15% nei profitti. *Il titolo austriaco Erste Group perde il 7,5% dopo aver proposto il dimezzamento del dividendo. *La britannica Pearson cede il 6,6% dopo aver lanciato un allarme sui profitti 2014. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia