BORSE EUROPA - Indici in frenata, pesa Credit Suisse

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS.2013 EUROSTOXX50 3151,09 -0,2 3019 FTSEUROFIRST300 1346,69 -0,35 1316,39 STOXX BANCHE 202,11 -0,61 194,21 STOXX OIL&GAS 337,55 -0,12 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,09 -0,44 228,22 STOXX AUTO 514,53 0,24 481,95 STOXX TLC 305,09 -0,52 297,6 STOXX TECH 287,56 0,18 290,51 LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo ha aperto in calo indebolito da Credit Suisse che ha frenato gli indici indirizzati verso nuovi massimi da sei anni. Alle 10,15 italiane, l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,37% a 1.346,3 punti dopo essere cresciuto quasi del 7% negli ultimi venti giorni. Francoforte -0,17%, Parigi -0,3%, Londra -0,39% e Madrid piatta. Il colosso svizzero ha aperto in calo dopo che ieri il Senato americano ha avanzato nuovi sospetti di coinvolgimento della banca in un caso, che dura da cinque anni, di ipotizzate iniziative per sostenere elusioni fiscali di cittadini americani. A bilanciare l'avvio debole è il forte rialzo del conglomerato francese Bouygues, che è salito subito del 4% dopo buoni risultati, e quello di Weir Group, che si aspetta di tornare a crescere in questo esercizio. Tra gli altri titoli in evidenza: * Airbus sale dell'1,8% in avvio dopo aver annunciato utili 2013 in rialzo. Il maggior gruppo aerospaziale europeo ha anche annunciato di voler alzare la produzione dei suoi piccoli jet della classe A320 * Il gruppo danese dell'energia Danfoss ha annunciato l'accordo per acquistare un quinto dell'azienda top in Germania del fotovoltaico Sma Solar , balzata di oltre il 6% sulla notizia. * Le azioni della tedesca Wirecard hanno aperto in calo del 2% circa sull'annuncio di un aumento di capitale Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia