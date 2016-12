Borse Europa attese miste in apertura, focus su minerari

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - C'è attesa per una apertura mista delle borse europee quest'oggi, con il settore delle materie prime al centro dell'attenzione sulle preoccupazioni per la Cina aggravate dalle quotazioni dei metalli.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra piatto o con una oscillazione di due punti, in negativo o in positivo, il tedesco DAX guadagni tra 7 e 8 punti a +0,1%, e l'indice francese CAC apra con variazione nulla o fino a 2 punti di guadagno.

I minerari potrebbero estendere le perdite rispetto alla sessione di ieri dopo l'indebolimento dello yuan cinese sotto il fixing giornaliero per il secondo giorno consecutivo. Il rame a Shanghai è sceso dell'1% ai minimi da sei mesi e mezzo mentre i future sull'acciaio e il ferro cinesi hanno registrato perdite per il sesto giorno consecutivo sulle preoccupazioni per il credito e la domanda da parte del primo consumatore mondiale di metalli.