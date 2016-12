BORSE EUROPA - Indici in modesto rialzo, CAC tocca massimo 5 anni e mezzo

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.120,35 -0,04 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.341,11 0,17 1.316,39 STOXX BANCHE 202,21 -0,08 194,21 STOXX OIL&GAS 336,06 0,76 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 231,16 0,03 228,22 STOXX AUTO 513,94 0,67 481,95 STOXX TLC 302,72 0,72 297,60 STOXX TECH 283,74 0,49 290,51 PARIGI, 21 febbraio (Reuters) - Azionario europeo da poco mosso a in rialzo stamani, con il CAC 40 sui massimi degli ultimi cinque anni e mezzo sulla scia del rally di Wall Street dove, a incoraggiare gli investitori, sono stati dati confortanti giunti dal settore manifatturiero. Alle 10,30 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 galleggia intorno alla parità (-0,04% a 3.120,35 punti). Tra le singole piazze si segnala Parigi che, con un +0,21%, sale a quota 4.364,70, dopo aver rotto un'importante resistenza e si porta a livelli che non si vedevano dal 2008. Francoforte +0,2%, Londra +0,52%. L'indice S&P 500 ha guadagnato lo 0,6% nella seduta di ieri a Wall Street, sostenuto dal dato sull'attività manifatturiera che ha accelerato a febbraio al tasso più alto degli ultimi quattro anni, primo dato incoraggiante dopo una schiera di numeri più deboli del previsto sull'economia statunitense. Tra i titoli in evidenza oggi: * La compagnia assicurativa AXA perde l'1,1% dopo uan trimestrale deludente. * Kering, proprietario di marchi della moda come Yves Saint Laurent, Bottega Veneta e Gucci, cede lo 0,9% dopo aver annunciati profitti inferiori alle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia