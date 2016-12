BORSE EUROPA - Mercati piatti o in ribasso in apertura, brilla Peugeot

LONDRA/PARIGI - INDICI ORE 10,17 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3107,9 -0,31 3019 FTSEUROFIRST300 1335,48 -0,14 1316,39 STOXX BANCHE 202,47 -0,51 194,21 STOXX OIL&GAS 330,71 0,25 335 STOXX ASSICURAZIONI 231,33 -0,27 228,22 STOXX AUTO 510,62 -0,4 481,95 STOXX TLC 297,47 -0,34 297,6 STOXX TECH 284,44 0,07 290,51 Apertura negativa per i mercati azionari europei, che restano in attesa su una serie di risultati trimestrali, in particolare in Francia, che consentiranno agli investitori di avere un'idea più precisa dell'impatto delle ultime perturbazioni delle economie dei paesi emergenti. Vola invece il titolo PSA Peugeot Citroen, che in apertura ha toccato +6% dopo la conferma del progetto di aumento di capitale di tre miliardi con la cinese Dongfeng e lo Stato francese allo scopo di accelerare la trasformazione del gruppo, dopo il rosso registrato nel 2013. Alle 10,15 circa italiane l'FTSEurofirst 300 cedeva lo 0,14% a 1335,48. Tra le singole piazze, Madrid perdeva lo 0,63%, Milano lo 0,48%, in recupero Londra a -0,03%, il francese CAC40 a -0,11%, Francoforte a -0,16% Parigi. I titoli in evidenza: * Il gruppo britannico della difesa BAE Systems ha annunciato oggi di aver concluso un accordo con l'Arabia Saudita sul prezzo dei caccia Eurofighter ordinati da diversi anni dal regno saudita, e il titolo guadagna quasi il 7% intorno alle 10.10. * Il produttore di birra Carlsberg registra un aumento del 7% circa dopo aver aumentato i dividendi del 33% grazie ai risultati del quatro trimestre migliori del previsto. * Il produttore di tubature d'acciaio Tenaris perde oltre il 5%, come il francese, con i trader che citano una decisione anti-dumping negli Usa destinata a danneggiare il settore. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia