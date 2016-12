Borse Europa attese in calo, occhi puntati su profitti

PARIGI - I mercati azionari oggi sono attesi in lieve calo, mentre gli investitori guardano con attenzione a una valanga di risultati aziendali, cercando indicazioni sui profitti.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra dai 12 ai 14 punti in ribasso, pari a -0,2%, che il tedesco DAX sia in calo di 23-34 punti, pari allo 0,4% e che l'indice francese CAC perda da 3 a 6 punti, pari allo 0,1% in meno.