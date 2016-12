Borse Europa previste in rialzo in apertura, occhi su dati Germania

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi in rialzo già in apertura, con gli investitori pronti a scommettere che i dati dalla Germania sul clima economico saranno incoraggianti e che i i forti risultati di BHP Billiton sosterranno i titoli di commodities.

Il sondaggio elaborato dal think thank economico tedesco ZEW per il mese di febbraio, i cui risultati sono attesi alle 11 ora italiana, dovrebbe restare nelle attese a 61,7 punti, mentre il dato sulle previsioni dovrebbe salire a 44 punti dai precedenti 41,2 di gennaio.

"Ogni ulteriore miglioramento (dell'indice) darebbe l'idea che l'attuale ripresa ha gambe su cui contare, con un ritorno di fiducia del business non solo per la Germania ma per tutta l'area euro", ha scritto Credit Agricole in una nota.