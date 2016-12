Borse Europa previste poco mosse in apertura

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - Borse europee oggi viste poco mosse in apertura, mantenendo il principale indicatore azionario regionale sui massimi delle ultime due settimane.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra piatto, il tedesco DAX in calo di 8-10 punti, pari allo 0,1% e piatto anche il francese CAC.

In Italia si segue con attenzione la vicenda politica, con l'incarico di presidente del Consiglio che verrà conferito questa mattina al segretario del Pd Matteo Renzi. L'indice della borsa milanese FTSE MIB ha chiuso venerdì in rialzo dell'1,6%, un segnale di benvenuto degli investitori per Renzi, mentre l'agenzia di rating Moody's ha modificato da negativo a stabile il suo outlook sull'Italia venerdì a mercati già chiusi.