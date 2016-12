BORSE EUROPA - Indici deboli, Celesio soffre mancato takeover

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS.2013 EUROSTOXX50 3.094,64 -0,56 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.317,14 -0,55 1.316,39 STOXX BANCHE 204,18 -0,57 194,21 STOXX OIL&GAS 334,81 -0,72 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 228,67 -0,53 228,22 STOXX AUTO 486,08 -0,46 481,95 STOXX TLC 300,19 -0,24 297,60 STOXX TECH 285,38 -0,84 290,51 LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Borse europee in calo oggi, dopo il massiccio sell-off di Wall Street innescato da una serie di deludenti utili e prospettive societarie. Alle 10,40 ora italiana, il principale indice europeo FTSEurofirst 300 segnava -0,55% a 1.317,14 punti, mentre l'Euro STOXX 50 perdeva lo -0,56% a a 3.019,00 punti, entrambi in ritirata dai recenti massimi sui cinque ultimi anni. Francoforte cede lo 0,7%, Parigi lo 0,5%, Londra lo 0,4% e Madrid lo 0,55%. Numerose società statunitensi di media grandezza, come SodaStream, Lululemon Athletica, Express e Aaron's, hanno annunciato utili deboli ieri, contribuendo a deprimere dell'1,1% l'indice Dow Jones, mentre lo S&P 500 ha perso l'1,3% e il Nasdaq Composite l'1,5%. Notizie che hanno inquietato gli investitori sui mercati europei, preoccupati dalla prospettive di utili per le aziende del Vecchio Continente. L'Euro STOXX 50 Volatility index - noto anche come "indice della paura" in Europa - è cresciuto del 2,7%, segnalando una maggiore avversione al rischio. "Preoccupa il fatto che anche se il bilancio dei dati macro continua a indicare un miglioramento netto nella maggior parte delle economie sviluppate, la cosa non si rifletta sugli utili", dice Ian Williams, equity strategist per Peel Hunt. "Fino a che non ci sarà sostegno anche dagli utili, è difficile capire perché ci dovrebbe essere un aumento delle valutazioni". Lo STOXX Europe 600 scambia a 13,7 volte gli utili attesi neii prossimi 12 mesi, sopra la media decennale P/E di 12 volte, indicano i dati Thomson Reuters Datastream. Tra i titoli in evidenza oggi: * Celesio perde il 6,5% dopo che McKesson non è riuscito a ricevere azioni a sufficienza per portare a termine con successo l'acquisizione del distributore farmaceutico tedesco. * Anche Volkswagen perde nettamente terreno, con un meno 2,7%, dopo il downgrade di UBS a "sell" da "neutral". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia