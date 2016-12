BORSE EUROPA - Indici in moderato rialzo su massimi 5 anni e mezzo

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.112,28 0,29 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.324,14 0,23 1.316,39 STOXX BANCHE 205,18 1,41 194,21 STOXX OIL&GAS 337,98 -0,22 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,82 0,22 228,22 STOXX AUTO 489,25 1,46 481,95 STOXX TLC 301,63 +0,16 297,60 STOXX TECH 287,55 0,13 290,51 LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono in moderato rialzo questa mattina, intorno ai massimi degli ultimi 5 anni e mezzo, sostenute dai titoli finanziari dopo che le autority bancarie hanno allentato alcune leve di settore per favorire la ripresa. Lo STOXX Europe 600 del comparto bancario segna un guadagno dell'1,4% dopo la decisione sulle nuove regole presa domenica e tesa a tenere a freno i rischi per i bilanci degli istituti di credito dal 2018.. Attorno alle 11 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst ,300 segna un aumento dello 0,25% dopo aver realizzato nuovi massimi venerdì. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra sale dello 0,11%, Francoforte +0,35%, Parigi +0,27%, Madrid +0,65%. Secondo gli analisti il focus degli investitori si concentrerà sui risultati societari nel breve termine. Una serie di grosse aziende Usa come JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs annunceranno i loro numeri questa settimana. Mentre sono previsti negli ultimi giorni di gennaio gli annunci da parte di diversi gruppi europei. Tra i singoli titoli in evidenza: * Il gruppo dello zucchero Suedzucker segna un +6,3%, migliore tra le mid-cap tedesche, dopo risultati migliori delle attese nel terzo trimestre. * Bene sullo stesso listino anche Bilfinger che sale del 2,4% dopo che HSBC ha alzato la raccomandazione sul titolo. * A Londra brilla la catena di supermercati Wm Morrison (+3,3%) dopo report nel fine settimana su un possibile cambio di assetto nel suo portafoglio. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia