Borse Europa viste in leggero rialzo

LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - Le borse europee potrebbero aprire la settimana in leggero rialzo, vicine ai massimi da 5 anni e mezzo ma con scambi contenuti, in una seduta dove è probabile che dominerà la cautela dopo i deboli dati sull'occupazione Usa.

In assenza di chiare indicazioni di mercato, gli investitori terranno d'occhio il pacchetto di risultati del quarto trimestre, in particolare quelli attesi in settimana delle grandi banche americane JPMorgan Chase & Co., Citigroup e Goldman Sachs. Per le trimestrali delle società europee si avrà un quadro più chiaro nell'ultima settimana del mese.