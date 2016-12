BORSE EUROPA - Indici in rialzo ancora guidate da periferia zona euro

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.105,64 0,50 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.321,81 0,49 1.316,39 STOXX BANCHE 202,85 0,28 194,21 STOXX OIL&GAS 337,65 0,40 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 231,13 0,69 228,22 STOXX AUTO 482,71 0,47 481,95 STOXX TLC 302,30 0,37 297,60 STOXX TECH 289,24 0,31 290,51 LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo questa mattina, dopo la chiusura in perdita di ieri, grazie soprattutto ai mercati periferici della zona euro. La tendenza positiva è alimentata da un aumento cospicuo delle importazioni cinesi, anche se i guadagni delle borse del Vecchio Continente potrebbero essere limitati prima del rapporto mensile Usa sui posti di lavoro, che potrebbe fare luce sulle prospettive del programma di stimolo della Federal Reserve. Attorno alle 11,00 italiana, l'indice europeo FTSEurofirst ,300 segna un aumento dello 0,49%. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra sale dello 0,6%, Francoforte +0,54%, Parigi +0,5%, Madrid +0,48%. Intanto secondo i dati Thomson Reuters Lipper i mercati europei, nella prima settimana del 2014, hanno beneficiato dell'interesse degli investitori Usa, grazie alle crescenti aspettative di una ripresa economica nella zona euro. Il sondaggio Lipper, condotto tra 98 fondi Usa che investono in mercati europei dice che in sette giorni, fino all'8 gennaio, sono stati investiti nelle borse d'Europa 463 milioni di dollari, il flusso di denaro più alto registrato dalla fine di novembre. Tra i singoli titoli in evidenza: * LUFTHANSA segna +6,8% grazie alla conferma degli obiettivi 2015, con un utile operativo di 2,3 miliardi di euro. * SWATCH sale del 4,3% dopo i dati sul fatturato nel 2013 in crescita, a livello lordo, dell'8,3% a 8,817 milioni di franchi svizzeri e si aspetta un buon utile operativo e netto. Il gruppo svizzero ha detto inoltre che il 2014 ha avuto un forte inzio e le prospettive positive per l'intero anno sono positive. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia