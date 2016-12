Borse Europa viste in ripresa prima di dati occupazione Usa

PARIGI, 10 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo all'apertura, in inversione di tendenza rispetto alla sessione precedente, dopo che le importazioni della Cina hanno mostrato segnali di ripresa. I guadagni, tuttavia, potrebbero essere contenuti in attesa del report mensile sull'occupazione negli Stati Uniti. Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico apra in rialzo dello 0,4%, il tedesco Dax dello 0,5% così come il francese CAC 40. Il benchmark FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri con un calo dello 0,44% a 1.315,39 punti. L'indice delle blue-chip STOXX 50 ha perso lo 0,66%.