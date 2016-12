BORSE EUROPA - Indici poco mossi in attesa di banche centrali

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.126,94 0,52 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.325,03 0,29 1.316,39 STOXX BANCHE 203,03 0,08 194,21 STOXX OIL&GAS 338,16 0,73 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,72 0,38 228,22 STOXX AUTO 487,22 1,18 481,95 STOXX TLC 301,96 0,65 297,60 STOXX TECH 291,78 0,31 290,51 LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è piatto in mattinata attorno ai massimi da cinque anni e mezzo registrati ieri, in un mercato prudente in attesa delle riunioni odierne dei board direttivi di Bce e BoE. Entrambe le banche centrali probabilmente manterranno inviariati i tassi di interesse, ma è atteso che la Bce ricordi al mercato che la sua politica può essere ancora più accomodante se l'inflazione resta troppo bassa o le condizioni sul mercato monetario peggiorano. Alle 10,30 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è a quota 1.323,95 punti (+0,25%) dopo aver segnato ieri i 1.321,47 punti, massimo dalla metà del 2008. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra sale dello 0,3%, Francoforte +0,5%, Parigi +0,3%, Madrid +0,7%. Tra i singoli titoli in evidenza: * Sul Dax tedesco, fra i pochi titoli in movimento Fresenius E Fresenius Medical Care rispettivamente in rialzo dello 0,9% e dello 0,5% dopo l'upgrade delle raccomandazioni da parte di JP Morgan. * Salgono del 5,7% le azioni della mid cap tedesca Gerry Weber dopo che il rivenditore di abbigliamento ha detto che prevede di andare meglio del mercato di riferimento in Germania, riportando un incremento nei ricavi per l'ultimo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia