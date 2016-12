Borse Europa viste poco mosse vicine ai massimi da 5 anni e mezzo

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste oggi in apertura poco mosse dopo il rally della seduta scorsa che le ha portate ai massimi da cinque anni e mezzo. Gli investitori si aspettano nuovi segnali di ripresa per economia del Vecchio Continente prima di investire ancora sull'azionario.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico apra in ribasso di 2 o 3 punti, il tedesco Dax in calo di 1-2 punti e il francese CAC 40 in rialzo di 1-2 punti.