BORSE EUROPA - Indici poco mossi in avvio, si guarda dati Pmi

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.080,27 +0,19 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.309,99 -0,16 1.316,39 STOXX BANCHE 193,86 +0,33 194,21 STOXX OIL&GAS 334,63 -0,1 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 226,15 +0,06 228,22 STOXX AUTO 476,98 -0,09 481,95 STOXX TLC 296,36 -0,28 297,60 STOXX TECH 289,78 -0,14 290,51 LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - Dopo un avvio poco mosso le borse europee viaggiano attorno alla parità con gli investitori che guardano ai dati appena usciti del settore dei servizi nei vari Paesi dopo i dati analoghi della Cina che hanno evidenziato un brusco rallentamento della crescita. Il Pmi composito di dicembre della zona euro è salito in linea con la stima flash a 52,1 da 51,7 di novembre. L'indice Pmi servizi HSBC/Markit Economics della Cina è invece sceso a 50,9 a dicembre, al minimo da agosto 2011, dal 52,5 di novembre, confermando i segnali di perdita di slancio della seconda economia mondiale alla fine del 2013. Tra le big in Europa, Telecom Italia cala dell'1% sotto i minimi di avvio dopo che la spagnola Telefonica - piatta in mattinata - ha smentito di essere parte di un veicolo per il potenziale lancio di un'offerta congiunta su Tim Brasil, controllata del gruppo italiano. Attorno alle 10,30 il benchmark paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,19%. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra piatta -0,09%, Francoforte +0,02% e Parigi cala dello 0,12%. Tra i titoli in evidenza: * VODAFONE cala dell'1,1%. I dividendi ordinari pagati dai titoli quotati nel Regno Unito sono attesi in rialzo del 4,5% nel 2014, a un tasso di crescita più basso del 2013, secondo una ricerca Markit, sebbene un consistente pagamento una tantum da parte di Vodafone dovrebbe alzare il dato totale. Il payout complessivo dell'indice FTSE 350 dovrebbe toccare 89,3 miliardi di sterline, un incremento del 21% sul totale del 2013, dopo che Vodafone ha deciso di vendere a Verizon la sua quota in Verizon Wireless per 130 miliardi di dollari: Markit stima che 14,5 miliardi di sterline dovrebbero tornare agli investitori sotto forma di dividendo straordinario. * DIALOG perde quasi il 5% in avvio di seduta dopo che Morgan Stanley ha tagliato la raccomandazione sulla società di semiconduttori a "underweight" da "equal-weight", citando la sua alta esposizione verso il produttore di iPhone Apple . "Apple rappresenta ancora circa il 71% dei ricavi totali del gruppo" citando il rischio di una esposizione così concentrata su un solo cliente. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia