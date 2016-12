Borse Europa viste caute in prima seduta 2014, pesano dati Cina

LONDRA, 2 gennaio (Reuters) - Le borse europee dovrebbero iniziare la prima seduta del 2014 su una nota di cautela, con molti operatori ancora in vacanza e i deboli dati cinesi che gettano un'ombra sull'umore del mercato dopo quello che è stato il miglior anno per l'azionario dal 2009.

Dati equivalenti per Europa e Stati Uniti sono attesi nel corso della seduta odierna mentre il calendario corporate è destinato a restare tranquillo fino alla prossima settimana.

Il benchmark FTSEurofirst 300 ha messo a segno un balzo del 16,1% nel 2013, la migliore performance degli ultimi quattro anni, sostenuto da un'abbondante liquidità da parte delle banche centrali globali e da nascenti segnali di ripresa economica in Europa. Il 31 dicembre l'indice ha chiuso a 1.316,39 punti, intorno ai massimi di cinque anni.

Gli analisti sono ottimisti per l'azionario anche per il 2014 anche se in molti si aspettano una moderazione dei ritorni.