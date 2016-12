Borse Europa attese piatte dopo massimi cinque anni

LONDRA, 30 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è visto stabile in avvio oggi dopo due settimane di forti rialzi che hanno portato i mercati ai massimi da cinque anni; nonostante il rischio nazionalizzazione di Mps sotto i riflettori, per altri aspetti si preannuncia una seduta tranquilla in vista della fine dell'anno.