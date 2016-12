BORSE EUROPA - Indici stabili, verso miglior settimana in 8 mesi

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.038,56 +0,24 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.285,20 +0,26 1.133,96 STOXX BANCHE 189,13 +0,58 163,19 STOXX OIL&GAS 324,82 +0,27 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 222,39 +0,49 177,11 STOXX AUTO 471,03 +0,39 351,07 STOXX TLC 294,21 +0,35 225,36 STOXX TECH 284,24 +0,18 229,37 LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono stabili e registrano, alla fine della migliore settimana degli ultimi otto mesi, ulteriori guadagni frenati solo dalle prese di profitto di fine anno e dai timori provocati dalle tensioni sul mercato monetario cinese. In Cina, i tassi di riferimento del mercato monetario hanno raggiunto i massimi di sei mesi, riportando alla memoria la strettà di liquidità del giugno scorso. Tuttavia il sentiment in generale resta positivo dopo che la Federal Reserve mercoledì scorso ha deciso di ridurre gli acquisti mensili di bond di 10 miliardi di dollari. Sebbene il 'tapering' sia stato deciso prima di quanto si aspettassero in molti, i mercati hanno avuto molto tempo per prepararsi e la decisione dell'Istituto centrale Usa ha eliminato quell'incertezza che ha tenuto molti investitori alla finestra. "Dalla Fed è ancora politica ultra accomodante", spiega Ioan Smith, strategist di Kcg. "La gente dice: ok, c'è il 'tapering' ma probabilmente è più che altro un'azione simbolica". Attorno alle 10,30 l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,26% circa. Londra guadagna lo 0,2%, Francoforte lo 0,32% e Parigi lo 0,07%. Tra i titoli in evidenza: * CARNIVAL sale del 2,9% dopo risultati trimestrali robusti. * TELENET sale del 2,6%, ai massimi da aprile, dopo che Goldman Sachs ha alzato il rating della società di cavi belga a "BUY", come riferito dai trader. * AVOCET MINING perde oltre il 28% dopo che la società mineraria ha detto che non centrerà la guidance per la produzione nel 2013 e che sta rivedendo il piano per la sua miniera di Inata nel Burkina Faso. - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia