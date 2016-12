BORSE EUROPA - Indici poco mossi, bene media e retail

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.991,07 +0,08 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.272,71 +0,02 1.133,96 STOXX BANCHE 187,36 +0,04 163,19 STOXX OIL&GAS 325,75 +0,11 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 216,47 +0,17 177,11 STOXX AUTO 465,46 -0,10 351,07 STOXX TLC 288,71 +0,29 225,36 STOXX TECH 283,40 +0,02 229,37 MILANO, 10 dicembre (Reuters) - Avvio di seduta in leggero ribasso per le borse europee. L'attesa per la riunione del comitato di politica monetaria della Fed e l'approssimarsi della chiusura dell'anno tengono a freno gli investitori. Attorno alle 9,45 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 è sostanzialmente invariato. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra guadagna lo 0,1% circa, Francoforte sale dello 0,2% circa, Parigi è invariata, Madrid avanza dello 0,2% circa, Lisbona guadagna lo 0,7% circa e Atene lo 0,8% circa. Tra i titoli in evidenza: * Banche piatte. Tonica COMMERZBANK. * LLOYDS in discreto rialzo sulla notizia che venderà il restante 21% nella società di wealth management St Jame's Place per circa 700 milioni di sterline. * Assicurativi allineati ai mercati. PRUDENTIAL bene dopo la determinazione dei nuovi target di crescita in Asia. * Automotive al palo. BMW non beneficia del dato sulle vendite di novembre: +2,7%. * Prevale il segno meno per le società minerarie. FRESNILLO non paga dazio al taglio dell'8,4% della guidance sulla produzione di oro, conseguenza di un divieto all'utilizzo di esplosivi in una miniera. * Società chimiche in lieve calo. VICTREX in rialzo sui risultati dell'anno fiscale. * Le costruzioni viaggiano poco sopra la parità, mentre il food & beverage poco sotto, entrambi senza particolari spunti. * Lo stoxx delle società finanziarie zoppica. Peggio l'healthcare : ACTELION risente della decisione di Safra Sarasin di tagliarne il rating a neutral da buy. ROCHE debole: la società elvetica ha annunciato che William Burns non si candiderà a una rielezione nel Cda in occasione dell'assemblea del prossimo marzo. * In linea con i mercati il paniere delle conglomerate industriali. Brillante ASHTEAD sulle stime riguardanti l'intero anno fiscale dopo i risultati del secondo trimestre. * EADS in moderato calo: l'AD terrà una conferenza stampa sui piani di tagli al personale per 5.800 unità. * Brillante VOLVO sulla notizia della vendita del business del noleggio di auto in Nord America all'operatore di private equity Platinum Equity per 1,1 miliardi di dollari. * Media positivi. Corre VIVENDI. DAILY MAIL AND GENERAL TRUST si giova della decisione di Credit Suisse di aggiungerla alla Europe focus list. * Energetici deboli. CGG al galoppo dopo che Raymond James ne ha migliorato il giudizio ad outperform da market perform e dopo l'annuncio di un contratto in Norvegia. * Arrancano le utilities, senza particolari spunti. * Lo stoxx dei prodotti personali e per la casa risente del calo di RICHEMONT, sebbene Kepler Cheuvreux l'abbia inserita nella lista Top Picks 2014. * Retail positivo, rialzi generalizzati. * Tecnologici piatti. Brillante ILIAD : la controllata Free ha annunciato l'integrazione del 4G nell'abbonamento base ai servizi di telefonia mobile. * Le tlc, complessivamente in rialzo, vedono TELENOR con il segno più, mentre TELIASONERA e TELE2 in direzione opposta dopo l'esito dell'asta su una frequenza a banda larga in Norvegia, che ha portato nelle casse del governo di Oslo 290 milioni di dollari. L'ingresso nel settore di TelcoData aumenta la concorrenza. * Poco variate le società legate ai viaggi e al tempo libero . DEUTSCHE LUFTHANSA sale: più tardi comunicherà i dati sul traffico di novembre. * TUI TRAVEL al palo dopo i risultati dell'anno fiscale. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia