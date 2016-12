Borse europee attese poco mosse in avvio,occhi su scadenza debito Usa

LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese piatte o in lieve rialzo oggi, all'inizio di una seduta che potrebbe essere particolarmente volatile a causa del trattenuto ottimismo sul raggiungimento di un accordo a Washington sul debito Usa che domani affronta una scadenza cruciale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 2-6 punti, fino a +0,1%, che il DAX salga tra 33 e 51 punti, ossia fino a +0,6%, e che il CAC 40 apra tra 1 punto in calo e 13 punti in rialzo, quindi fino a +0,3%.