BORSE EUROPA - Indici poco mossi in attesa dei dati sul lavoro Usa

INDICI ORE 11,05 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.773,59 -0,02 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.222,38 -0,10 1.133,96 STOXX BANCHE 180,85 -0,08 163,19 STOXX OIL&GAS 325,40 -0,30 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 196,83 +0,55 177,11 STOXX AUTO 421,86 -0,34 351,07 STOXX TLC 262,61 -0,22 225,36 STOXX TECH 264,81 +0,03 229,37 PARIGI, 5 settembre (Reuters) - Borse europee poco mosse, dominate da un clima di attesa per i dati sul mercato del lavoro Usa in agenda nel pomeriggio che potrebbero essere determinanti per capire quando la Federal Reserve inizierà a ridurre gli stimoli monetari. Intorno alle 11 il FTSEurofirst 300 cede lo 0,12%, non lontano comunque dai massimi da due settimane toccati di recente, l'indice delle blue chip della zona euro Euro STOXX 50 cede lo 0,02%. Tra le singole piazze, Londra e Parigi sono piatte, Francoforte cede lo 0,2%. Alle 14,30 italiane saranno pubblicati i dati di agosto sugli occupati americani; se la ripresa dell'economia Usa fosse giudicata sufficientemente solida, la Fed potrebbe decidere di tagliare gli acquisti di asset già questo mese. Secondo le stime Reuters, sono attesi 180.000 nuovi posti di lavoro, dopo i 162.000 di luglio, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe mantenersi stabile al 7,4%. "Una riduzione degli stimoli potrebbe non essere ancora pienamente incorporata nei prezzi, ma ci vorrebbe qualcosa di davvero significativo per cambiare l'opinione diffusa che inizierà questo mese", dice Ian Williams, equity strategist di Peel Hunt. "L'azionario sta iniziando a comportarsi nel modo convenzionale e a leggere i dati che mostrano un'economia più forte come positivi per le società. Il prossimo passo sarà vedere un riscontro concreto dell'innalzamento delle stime", aggiunge. I titoli in evidenza: * Bene la società di beverage Diageo sulla scia di uno studio positivo da parte di Citigroup. * Volkswagen non si muove dopo la smentita di indiscrezioni stampa su possibili dimissioni del presidente settantaseienne Ferdinand Piech per motivi di salute. * In rialzo Telegraaf Media Group, che ha venduto la sua quota nella Tv tedesca ProSiebenSat.1 dopo la recente conversione delle azioni privilegiate in più liquide azioni ordinarie, operazione che ha reso più facile agli investitori eventuali smobilizzi. * Deutz cede più del 9% dopo il collocamento dell'8,4% da parte dell'azionista Same Deutz-Fahr. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia