BORSE EUROPA - Indici poco mossi in attesa discorso Draghi

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.753,98 -0,18 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.214,93 +0,00 1.133,96 STOXX BANCHE 179,64 +0,55 163,19 STOXX OIL&GAS 323,26 -0,66 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 196,48 +0,06 177,11 STOXX AUTO 418,25 +1,20 351,07 STOXX TLC 260,72 +0,49 225,36 STOXX TECH 263,26 -0,08 229,37 PARIGI, 5 settembre (Reuters) - Le borse europee sono positive, con gli investitori cauti in vista della conferenza stampa del presidente della Bce Mario Draghi. La Banca centrale europea dovrebbe mantenere invariati i tassi di interesse, ma dalle parole del governatore potrebbe emergere qualche indicazione sulle prossime mosse, considerato il miglioramento dell'economia. "Si attendono segnali dalle banche centrali, ma non c'è un trend reale sul mercato in questo momento", spiega Guillaume Dumans, responsabile delle analisi di 2Bremans. "Ci sono sempre buoni livelli intraday, ma questo va bene per mosse tattiche a breve, noi suggeriamo di stare liquidi", spiega. I mercati inoltre, se da un lato trovano sostegno nei dati macro positivi, dall'altro sono frenati dai timori per il conflitto in Siria, tema che sarà probabilmente affontato nel G20 che si apre oggi in Russia, e dalle prospettive di riduzione delle misure di stimolo da parte della Fed. Intorno alle 10,50 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,07%. Tra le singole piazze, Francoforte perde lo 0,25%, Parigi lo 0,28%, mentre Londra guadagna lo 0,15%. I titoli in evidenza: * RWE in rialzo dell'1,1%, aiutata dalla promozione di JP Morgan a "neutral" da "underweight". * Il fondo di investimento della Finlandia Solidium ha ridotto la sua quota nella società di tlc TeliaSonera al 10,1% da 11,7%, raccogliendo 368 milioni di euro. TeliaSonera cede il 2,7%. * Altran Technologies perde il 3,6% dopo i risultati. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia