BORSE EUROPA - Indici positivi in avvio, bene minerari e telecom

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.767,95 +1,7 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.213,67 +1,57 1.133,96 STOXX BANCHE 178,46 +2,2 163,19 STOXX OIL&GAS 322,711 +0,36 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 197,73 +2,09 177,11 STOXX AUTO 414,86 +2,09 351,07 STOXX TLC 259,65 +2,62 225,36 STOXX TECH 257,11 +0,99 229,37 LONDRA, 2 settembre (Reuters) - Seduta decisamente positiva in avvio per le borse europee, soprattutto grazie al comparto minerario, spinto dal dato cinese sul settore manifatturiero, e a quello delle telecomunicazioni che beneficia delle attività di M&A. Nessun settore europeo in territorio negativo dopo che il rinvio dell'intervento militare statunitense in Siria ha fatto migliorare il sentiment. L'indice dei titoli minerari guadagna il 2,6% dopo il dato sul manifatturiero cinese di agosto, il migliore di oltre un anno. I mercati statunitensi sono chiusi oggi per la festività del Labor Day. Attorno alle 10,45 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 guadagna l'1,58%, l'Euro STOXX 50 guadagna l'1,74%. Tra le singole piazze, Francoforte guadagna l'1,55%, Parigi l'1,59%, Madrid l'1,82% e Londra l'1,29%. Sul fronte siriano, ogni tipo di intervento da parte degli Usa per punire l'attacco con armi chimiche del 21 agosto a Damasco è stato rinviato in attesa del voto del Congresso, che richiederà almeno nove giorni. L'indice delle telecomunicazioni guadagna il 2,5% con Goldman Sachs che ha alzato il rating del settore europeo a "neutrale" da "cauto", facendo riferimento all'attività M&A di cui potrebbero beneficiare altre società del comparto. I titoli in evidenza: * VODAFONE guadagna il 3,7% con la società britannica prossima alla vendita della sua quota del 45% in Verizon Wireless a Verizon Communications per 130 miliardi di dollari in contanti e azioni. * HSBC guadagna il 2% circa. La banca ha detto sabato scorso che smetterà di offrire prodotti di wealth management in Bahrain, Giordania e Libano mentre continua ad abbandonare operazioni con utili ridotti o insufficienti nell'ambito di un piano di revisione mondiale. * ILIAD guadagna il 2,26%. L'operatore francese di telecomunicazioni ha registrato un balzo del 78% nell'utile netto del primo semestre. * EVOTEC guadagna lo 0,28% nelle prime contrattazioni dopo aver detto sabato che l'investitore statunitense Bvf Partners investirà 30 milioni di euro per acquistare altre azioni del gruppo nell'ambito di un aumento di capitale. - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia