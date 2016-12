BORSE EUROPA - Timori per Siria favoriscono realizzi dopo recente rally

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.750,61 +0,05 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.200,03 -0,19 1.133,96 STOXX BANCHE 175,09 +0,14 163,19 STOXX OIL&GAS 323,05 +1,38 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 196,61 -0,23 177,11 STOXX AUTO 410,72 -1,00 351,07 STOXX TLC 244,93 -0,93 225,36 STOXX TECH 254,81 -0,50 229,37 LONDRA, 28 agosto (Reuters) - L'azionario europeo è in calo per la terza seduta consecutiva sui timori per un'imminente azione militare contro la Siria che hanno stimolato le prese di beneficio dopo il rally dell'8% segnato da fine giugno. "L'attenzione alla Siria e il balzo dei prezzi del greggio sono tutto quello di cui c'era bisogno per cominciare a muoverci al ribasso", spiega Nick Xanders, responsabile della strategia di BTIG, aggiungendo che il mercato ha spazio per scendere ancora. Tra i settori peggiori si segnalano auto e viaggi e tempo libero, mentre l'energia beneficia del rialzo dei valori del greggio. I titoli in evidenza: * Delhaize, società belga che opera nel comparto alimentare al dettaglio, balza di quasi il 2% dopo la promozione di Citi a 'buy' da 'neutral'. * La norvegese SEADRILL vola a +3% dopo aver annunciato i conti del trimestre che segnano un nuovo record di utili e consentono un incremento del dividendo. * Debole il settore auto con perdite intorno al 2% per big come VOLKSWAGEN e RENAULT : il responsabile per l'Europa di Ford, Stephen Odell, ha dichiarato a un quotidiano tedesco che il mercato del Vecchio Continente potrebbe aver bisogno di cinque-sei anni per riprendersi. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia