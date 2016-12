BORSE EUROPA - Indici poco mossi su scia ex-dividendi Gb

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.698,89 -0,23 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.213,54 -0,09 1.133,96 STOXX BANCHE 179,33 -0,27 163,19 STOXX OIL&GAS 311,88 -0,33 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 201,35 +0,31 177,11 STOXX AUTO 426,81 +0,42 351,07 STOXX TLC 248,98 +0,43 225,36 STOXX TECH 258,26 -0,05 229,37 LONDRA, 21 agosto (Reuters) - Avvio di seduta poco mosso per le borse europee, sulla scia di un calo nel trading delle azioni britanniche su cui pesa la mancanza di attrattiva dell'ultimo dividendo ormai pagato, mentre gli investitori attendono più indizi sulle future misure di stimolo all'economia Usa da parte della Federal Reserve. Attorno alle 10,30 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 perde lo 0,07%. Tra le singole piazze, Londra scende dello 0,4% circa, Francoforte dello 0,02%, Parigi sale dello 0,3% e Madrid dello 0,15%. Dopo la chiusura dei mercati europei, i trader monitoreranno attentamente le minute della riunione di luglio della Fed, che dovrebbero essere pubblicate alle 20 (ora italiana), per cercare indizi e capire quando e di quanto la banca centrale ridurrà il suo programma di stimolo. Tra i titoli in evidenza: * Heineken scende del 3,5% dopo i risultati superiori alle attese ma un utile per azione inferiore e dopo aver rivisto l'outlook per i prossimi mesi. * Kpn sale del 2,38% dopo che il gruppo messicano American Movil di Carlos Slim ha detto di voler acquistare la società, di cui possiede già circa il 30%. * La danese Vestas è salita di oltre l'11% dopo l'annuncio dell'addio all'AD Ditlev Engel, sotto pressione a causa di diversi profit warning che hanno minato la fiducia degli investitori nella società produttrice di turbine eoliche. Engel sarà sostituito da Anders Runevad, ex-manger di Ericsson . - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia