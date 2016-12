BORSE EUROPA - Indici in ribasso scia Usa su timori Fed

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.704,46 -0,61 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.212,97 -0,96 1.133,96 STOXX BANCHE 178,89 -2,04 163,19 STOXX OIL&GAS 313,02 -0,97 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 200,60 -1,74 177,11 STOXX AUTO 421,78 -2,21 351,07 STOXX TLC 248,44 -1,12 225,36 STOXX TECH 258,53 -1,11 229,37 LONDRA, 20 agosto (Reuters) - Avvio di seduta in ribasso per le borse europee, sulla scia di Wall Street e dei mercati asiatici, per i timori di una riduzione delle misure di stimolo all'economia da parte della Federal Reserve. I volumi ridotti per il periodo estivo e la carenza di dati macro in calendario spingono gli investitori alla cautela, in vista della diffusione, mercoledì, delle bozze dell'ultimo incontro di politica monetaria della Fed, che dovrebbe fornire informazioni sulle future mosse della banca centrale. Attorno alle 10,15 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 perde lo 0,96%. Tra le singole piazze, Londra scende dello 0,7% circa, Francoforte dell'1,19%, Parigi dell'11,4%, Madrid dell'1,87%. Tra i titoli in evidenza: * GSW Immobilien balza, dopo che il rivale Deutsche Wohnen ha annunciato un'offerta che valuta la società 1,75 miliardi di euro. "Uno degli scenari descritti dal mercato potrebbe avverarsi quest'anno. Questa fusione creerebbe importanti sinergie", dice un analista di Close Brothers Seydler. Le azioni di Deutsche Wohnen perdono terreno. * ArcelorMittal, primo produttore di acciaio del mondo, perde terreno dopo che Morgan Stanley ha ridotto il rating sul titolo a "underweight" da "equal weight", affermando che i recenti rialzi sono esagerati. * In calo i titoli minerari, dopo i risultati più deboli delle attese, con Glencore Xstrata, che ha annunciato utile in calo del 9% e BHP Billiton, che ha fatto peggio delle previsioni con un calo dell'utile del semestre del 15%. * Bene dopo i dati migliori delle attese Lindt & Spruengli's e Straumann. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia