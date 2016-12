BORSE EUROPA - Indici deboli su attesa Fed, male materie prime

INDICI ORE 9,55 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.839,80 -0,51 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.227,86 -0,29 1.133,96 STOXX BANCHE 185,24 -0,45 163,19 STOXX OIL&GAS 318,12 -0,11 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 204,28 -0,43 177,11 STOXX AUTO 431,08 -0,49 351,07 STOXX TLC 251,07 -0,46 225,36 STOXX TECH 261,19 -0,15 229,37 MILANO, 19 agosto (Reuters) - Avvio di seduta all'insegna dell'incertezza, ma con una tendenza di fondo negativa, per le borse europee. L'attesa per i passi della Federal Reserve in materia di misure di stimolo dell'economia, che venerdì scorso si è tradotta in una flessione di Wall Street, induce alla cautela gli investitori. Attorno alle 9,55 italiane, l'indice delle bluechip europee FTSEurofirst 300 perde lo 0,4% circa. Per quanto riguarda le singole piazze, Londra scende dello 0,3% circa, Francoforte cede lo 0,7% circa, Parigi perde lo 0,7% circa, Madrid arretra dello 0,5% circa, Lisbona lo 0,4% circa e Atene l'1,2% circa. Tra i titoli in evidenza: * Automotive debole. DAIMLER non beneficia della presa di posizione del governo tedesco a difesa del sistema di condizionamento dell'aria, contestato dall'Ue. * Banche in rosso. ERSTE GROUP paga il taglio del rating varato da Barclays. Arranca RBS : W&G Investments, uno dei tre gruppi in corsa per l'acquisizione di 315 filiali, ha detto che la vendita potrebbe slittare oltre i tempi stabiliti in precedenza. Poco mossa DEUTSCHE BANK : secondo un quotidiano tedesco, BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria, sta valutando le misure che la banca dovrebbe adottare per migliorare i controlli sul riciclaggio di denaro. * Assicurativi allineati ai mercati. AMLIN positiva dopo i risultati del primo semestre. HANNOVER non beneficia delle indiscrezioni, riportate dal Sunday Telegraph, sull'acquisizione del business assicurativo in Germania di LLOYDS (in moderato calo) per 400 milioni di euro. * Pesanti le società minerarie. GLENCORE XSTRATA penalizzata dall'attesa di svalutazioni fino a 7 miliardi di dollari come conseguenza dell'integrazione. * Le costruzioni vedono BALFOUR BEATTY in controtendenza rispetto al calo generalizzato, incurante della decisione di Rbc di tagliarne il rating ad unperperform da sector perform e il target price a 170 da 200 pence. * Le società chimiche vedono prevalere il segno meno. BASF piatta: il gruppo tedesco ha riaperto gli impianti in Egitto. * Calo contenuto per il food&beverage, mentre lo stoxx delle società finanziarie viaggia attorno alla parità. * L'healthcare zoppica. ROCHE tonica: Citi l'ha inserita nella lista 'most preferred'. FRESENIUS non beneficia dell'annuncio che la divisione Kabi ha siglato una joint venture in Indonesia. * In linea con i mercati il paniere delle conglomerate industriali. ATLAS COPCO corre dopo aver annunciato l'acquisizione della britannica EDWARDS GROUP per una cifra fino a 1,6 miliardi di dollari. * Media negativi, senza particolari spunti. * Energetici al palo. STATOIL in rialzo sulla notizia della cessione di quote di minoranza in diversi campi offshore in Norvegia all'austriaca OMV, in ribasso, per 2,65 miliardi di dollari. TOTAL debole: secondo l'agenzia di stato dello Yemen, la compagnia francese figura tra i diciotto gruppi selezionati per la presentazione di offerte per lo sfruttamento di venti blocchi. * Le utilities vedono prevalere il segno meno. E.ON cede terreno: secondo quanto scritto da Die Welt ieri, il gruppo tedesco è vicino alla vendita di un impianto a carbone nella Bassa Sassonia alla ceca EP-Holding. * Stoxx dei prodotti personali e per la casa e retail in lieve calo, senza particolari spunti. * Tecnologici pure in flessione contenuta, ma UNITED INTERNET si giova di un incremento di target price da parte di Ubs. * Le tlc risentono della debolezza di VODAFONE : secondo quanto riportato ieri dal Guardian, il gruppo ha pagato diversi milioni di sterline (la cifra esatta non viene rivelata) al fisco britannico come parte di un accordo legato alla divisione irlandese. * Positive le società legate ai viaggi e al tempo libero , trainate da RYANAIR. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia