BORSE EUROPA - Denaro selettivo su blue-chip contiene ribassi

INDICI ORE 10,05 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.832,01 -0,14 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.225,20 -0,21 1.133,96 STOXX BANCHE 183,75 -0,03 163,19 STOXX OIL&GAS 316,74 -0,26 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 204,20 -0,34 177,11 STOXX AUTO 428,06 -0,56 351,07 STOXX TLC 251,34 -0,23 225,36 STOXX TECH 259,54 -0,73 229,37 LONDRA, 16 agosto (Reuters) - Alcune blue-chip riescono a contenere il calo dell'azionario europeo dopo il brusco ribasso di ieri sui timori crescenti che la Fed comincerà a rientrare dal programma di acquisto di titoli di stato già il mese prossimo. Proprio l'azione di stimolo all'economia della Fed ha sostenuto i listini quest'anno e i timori che possa venir meno a breve sono stati causa di una forte volatilità dei corsi nell'ultimo mese. Secondo Andreas Clenow, trader sugli hedge fund e responsabile di Acies Asset Management, il trend rialzista resta comunque intatto. "L'Eurostoxx 50 ha segnato un massimo due giorni fa. Dopo di che qualsiasi elemento negativo avrà effetti spoporzionati. Siamo probabilmente in ritardo per una correzione di lieve entità ma siamo ancora in un mercato 'bullish'", spiega. Intorno alle 9,55 Londra e Parigi sono praticamente piatte, Francoforte è in lieve calo. Poco mossi gli indici paneuropei FTSEurofirst 300 ed Euro Stoxx 50. I titoli in evidenza: * Maersk, colosso danese attivo nei settori 'shipping' e 'oil', balza di oltre il 5% dopo aver annunciato utili del secondo trimestre migliori delle attese e aver migliorato l'outlook per l'intero anno. * Scivola del 4% LUFTHANSA, retrocessa da Morgan Stanley a 'EQUAL-WEIGHT" da "OVERWEIGHT" a causa delle incertezze sul piano di risparmi dei costi e sul futuro della politica dei dividendi e del mancato accordo con i piloti sui salari. * SALZGITTER sale dell'1% sulla scia delle indiscrezioni su un piano di riduzione dei componenti del consiglio di gestione a tre da sei riportate oggi dal Sueddeutsche Zeitung. * BAYER ridimensiona i guadagni iniziali ma resta in territorio positivo dopo la promozione a 'EQUAL-WEIGHT" da "UNDERWEIGHT" da parte di Barclays. * Piatta L'OREAL che ieri ha annunciato un'offerta per la cinese Magic Holdings International da 6,54 miliardi di dollari Hong Kong (pari a circa 840 milioni di dollari Usa). * Soffre STM che a Parigi cede l'1,55% dopo che Hsbc ha tagliato il suo giudizio a 'UNDERWEIGHT' da 'NEUTRAL'. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia