BORSE EUROPA - Indici in rialzo, attesa per dati macro

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.837,65 +0,37 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.235,37 +0,43 1.133,96 STOXX BANCHE 183,79 +0,11 163,19 STOXX OIL&GAS 317,61 +0,29 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 206,76 -0,08 177,11 STOXX AUTO 429,95 +0,72 351,07 STOXX TLC 254,46 +0,23 225,36 STOXX TECH 260,41 +0,46 229,37 LONDRA, 13 agosto (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo per la quarta seduta consecutiva in attesa di alcuni dati macro che potrebbero portare gli indici a flirtare con i massimi dell'anno. In agenda, alle 11, il dato sulla produzione industriale della zona euro di giugno che in base alle attese dovrebbe essere cresciuta dello 0,8% e l'indice di fiducia Zew di agosto che vede un consensus su 40 contro il 36,3 precedente. "Dei numeri buoni potrebbero spingere gli indici sopra i massimi di maggio 2013 anche se questo livello diventa un'occasione di vendita per me", commenta Lex van Dam, gestore di hedge fund di Hampstead Capital. Intorno alle 10, i due indici principali - FTSEurofirst 300 ed Eurostoxx 50 - viaggiano con rialzi poco sotto lo 0,5%. Intorno allo 0,5% anche i guadagni di Londra e Francoforte, mentre è un po' indietro Parigi . I titoli in evidenza: * L'utility tedesca E.ON sale del 3,39% dopo aver annunciato risultati del secondo trimestre migliori delle attese e nonostante abbia disegnato uno scenario di settore poco favorevole per i prossimi mesi. Sulla scia altri titoli del settore come RWE, CENTRICA e GAS NATURAL. * SOCGEN cede quasi il 2%. Alcuni trader hanno riferito che Groupama ha ceduto la sua quota a 34,8 euro per azione. * THYSSENKRUPP cede oltre 1% sulla notizia, riportata dal Wall Street Journal, secondo cui potrebbe non riuscire a cedere la controllata brasiliana e in attesa dei conti del terzo trimestre. * GEBERIT scivola del 5% dopo aver annunciato un utile netto leggermente sotto le attese degli analisti. * Il miglioramento dei margini, invece, spinge al rialzo di circa l'8% GAM HOLDING.